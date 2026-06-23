支持率下げ止まりか先週のFNNプライムオンラインに「高市政権、支持する65.3％政権発足以来最低に。“中傷動画”への説明、納得できない半数超える」という記事が出たので、「支持率は本格的な下降局面に入ったのか」と思った。すると1週間後の今週月曜に出た読売新聞の世論調査では内閣支持率は5ポイント上昇し69％、また朝日新聞と毎日新聞は横ばいで、いずれもこれまでの下降傾向が底を打ったと書いてあった。下げ止まった