世界中のメーカーや半導体企業が集結する博覧会が中国で開かれています。今年はAI専用のエリアが登場。AIを搭載したスマートグラスなど、実用化に焦点をあてた製品が展示されました。記者「こちらは今年初めて設置されたAI専用の展示スペースになります。エヌビディアやアリババなど、名だたる企業が出展しています」北京で開催中の「サプライチェーン博覧会」。会場内で目を惹いたのは、メガネの巨大なオブジェに、ずらりと並んだ