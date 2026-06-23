サッカー日本代表・長友佑都の妻で女優・平愛梨が２０日（２１日）、サッカーＷ杯日本ＶＳチュニジア戦を、メキシコ・モンテレイスタジアムで生観戦した。ユニホーム姿で息子と応援していたが、指先も長友一色だったようだ。２３日、「わたしのネイル」として、親指に長友の顔（ＰＡＰＡ♥）、♥に描かれた５（※背番号）、Ｗ杯のトロフィー、サッカーボールが描かれたＷ杯仕様の特別ネイルをＳＮＳで披露。「私の頭