試合前、2回目となるオールスターゲーム・ファン投票の中間発表が行われ、全体トップをキープした大谷翔平選手。6度目のオールスター出場に近づくなか、この日も第1打席から魅せた。実況：力強くはじき返した！グッバイ！打った瞬間確信した打球はライトスタンド中段に突き刺さる2試合ぶりの17号ホームラン。大谷選手にとってメジャー通算30本目の先頭打者アーチとなった。6月に入り7ホーマーとミスタージューンが本領発揮した。メ