漫才コンビ『オール阪神･巨人』のオール巨人さんが6月23日、自身のXを更新。急性膵炎のため入院・手術したことを報告しました。 【写真を見る】【オール巨人】急性膵炎で入院・手術を報告「今回の痛みには参った血液数値は先生も見た事が無いって…」オール巨人さんは「実は17日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査」と投稿。翌朝、病院から『血液の数値が異常です』との連絡を受け即、病院に入院し、その後、手術を受けた