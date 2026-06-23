高市首相は、７月７〜８日にトルコで開かれる北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議への出席を見送る方針を固めた。茂木外相が首相代理として出席する方向で検討している。日本の首相が欠席するのは２年連続となる。複数の政府高官が明らかにした。ＮＡＴＯから「インド太平洋パートナー（ＩＰ４）」の一員として招待されたが、今国会の会期末が７月１７日に迫る中、国会審議の日程との調整が難しいと判断した。