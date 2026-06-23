ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨは２３日、現在活動休止中の花田藍衣との専属契約を解除したと発表した。花田は５月１日に活動を休止し、休養を発表していた。運営側は今回の契約解除発表と経緯説明の中で、花田と特定のファンとの繋がりが発覚したとし、「本人は偶然２度だけ会ったと説明していますが、関係各位のヒアリングによれば、当該特定のファンには複数回会っていることが判明しました」と説明した。「特定のファ