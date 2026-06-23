サッカーの日本代表が全体練習を再開です。FIFAワールドカップのチュニジア戦から2日、まずはユニホーム姿で写真撮影に臨みました。その中には、初戦で左膝を負傷した久保建英選手（25）の姿も。スタッフも含めた撮影で、笑いが起きるなど雰囲気の良さがうかがえました。長友佑都選手（39）：雰囲気1000％です！もうそのぐらい団結してますし。やるところはやるっていう、この引き締まった緊張感もあるんで、もう今チームは1000％