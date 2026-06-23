株式会社ベイクルーズが運営する「JOINT WORKS（ジョイントワークス）」より、東京のストリートシーンを牽引するブランド「SUPPLIER（サプライヤー）」へのEXアイテム全3型が6月26日（金）に発売される。今期のファッション注目ワードランキング1位（繊研新聞調べ）に輝いた「Luxury（ラグジュアリー）」。 JOINT WORKSでは、この一大トレンドをストリートの解釈で表現すべく、贅沢な「毛足の長いファー」を各所に落とし込んだ特別