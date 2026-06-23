元レアル・マドリードのウェールズ代表FWガレス・ベイル氏が応じたインタビューが話題になっている。今夏レアル・マドリードは、ジョゼ・モウリーニョが監督に就任。大型補強で戦力を整えるだけでなく、MFオーレリアン・チュアメニとMFフェデリコ・バルベルデの衝突が報じられるロッカールーム内の雰囲気の引き締めもおこなう必要がある。かつてトッテナムでモウリーニョの指導を受けたベイル氏は、新体制について前向きな見解を示