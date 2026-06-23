F1ドライバー市場で大きな動きが起こるかもしれない。『Blick』によれば、ウィリアムズに所属するカルロス・サインツが現在の状況に強い不満を抱いており、チームを離れる可能性が浮上しているという。同紙は、サインツがウィリアムズに「うんざりしている」と伝えており、すでに次の移籍先としてアウディを視野に入れていると報じた。昨季から2026年マシン開発へ注力していたことで飛躍が期待されていたウィリアムズだが、現状で