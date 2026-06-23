アルゼンチン代表FWリオネル・メッシの勢いが今回のW杯でも止まらない。前回大会、悲願のW杯優勝を果たしたアルゼンチン。その中心だったメッシは所属先のインテル・マイアミでその後も素晴らしい活躍を見せているが、38歳という年齢もあり今回のW杯開幕前には不安の声も挙がっていた。しかし、アルジェリアとの初戦でいきなりハットトリックを達成したメッシ。元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼの持つ最多得点記録（16ゴール）