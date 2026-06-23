Google DeepMindと映画スタジオのA24は、研究に特化したパートナーシップを発表した。この提携を通じて、アーティストが新たなワークフローや技術を開発できるよう支援する。また、グーグルはA24に投資したことを明らかにした。 今回発表したパートナーシップにより、Google DeepMindとA24は複数のプロジェクトにわたる研究開発協力関係を構築する。 Google DeepM