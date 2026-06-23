「絶対に諦めません」と語る長友にチャンスは訪れるか(C)Getty Imagesオランダとチュニジア相手に1勝1分けの勝ち点4を確保し、現地時間6月25日の北中米ワールドカップ（W杯）F組最終戦のスウェーデン戦（ダラス）にのぞむ日本代表。今回は試合間隔が4日と前回の5日より1日短い。しかも、グループ1位か2位の場合、ラウンド32の試合は29日。移動を伴う中3日という相当なハードスケジュールを強いられる。【動画】これが「現代の奇