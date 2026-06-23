W杯の大舞台で躍動をし続ける日本を、ワールドクラスの名手が褒めちぎった(C)Getty Images世界的名手も、サムライブルーの躍動に唸る。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップの1次リーグF組第2戦で日本代表はチュニジア代表に4-0と快勝。決勝トーナメント進出に大きく前進した。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る5日前にサブリ・ラムーシ監督を電撃的に更迭してエルヴ