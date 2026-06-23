俳優のチュ・ジフン、チ・チャンウクが出演する韓国ドラマ『蒼のピアニスト』（ノーカット日本語字幕版／全30話／2012年）が、あす24日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月〜水曜前11：30〜）【写真】目隠しをしピアノの特訓…韓国ドラマ『蒼のピアニスト』同作は、音楽一家に生まれた腹違いの兄弟と、その母親の壮絶な愛と憎しみを描く物語。クラシックの名曲が物語をより一層鮮やかに引き立て