ノルウェー代表を指揮するストーレ・ソルバッケン監督が、エースFWアーリング・ハーランドを称えた。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えた。22日、FIFAワールドカップ2026のグループI・第2節でノルウェー代表はセネガル代表と対戦した。初戦でイラク代表を下していたノルウェー代表。連勝を目指した中、この試合でもハーランドが躍動。48分、58分と2ゴールを記録し、3ー2での勝利に貢献した。ノルウェーは連勝スター