タレントのIMALU（36）が23日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で親近感を持つ選手を明かした。「スペイン、ヤマルくん。W杯初出場なのか！いつの間にか少し大人っぽくなってる」とつづり、スペイン代表の神童FWラミン・ヤマル（バルセロナ）が映し出されたテレビ画面の写真を投稿した。18歳のヤマルは今大会でW杯デビュー。15日（日本時間16日）の初戦カボベルデ戦は途