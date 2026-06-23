ドジャースのムーキー・ベッツ夫妻による「５０５０財団」がこのほど、ロサンゼルスでピックルボールのチャリティトーナメントを行い、ウィル・スミス捕手、アレックス・ベシア投手らドジャース戦士たちが参加した。米人気俳優ニコラス・ケイジも妻で女優・芝田璃子を伴って参加。お揃いの黒いＴシャツに黒いパンツというペアルックで、スミス夫妻とにこやかに記念撮影を行った。芝田は１８日（日本時間）、「一家でＤｏｄｇ