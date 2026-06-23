アトレティコ・マドリードがレヴァークーゼンに所属するスペイン代表DFアレハンドロ・グリマルド獲得に向けた動きを本格化させているようだ。22日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。アトレティコ・マドリードは今夏の移籍市場で左サイドバック（SB）の補強を目指し、スペイン代表DFマルク・ククレジャをリストアップしていた。しかし、同選手は推定総額6000万ユーロ（約111億円）でレアル・マドリードへ完全移籍加入。これ