東京都内の飲食店に張られた求人の案内＝23日午後厚生労働省の中央最低賃金審議会は23日、最低賃金の昨年度改定を巡る全国での審議の課題を整理する報告書を取りまとめた。賃上げ効果を速やかに波及させるため、過度な地域間競争の抑制と早期適用を都道府県側に促す内容だ。昨年度は、隣県や都市部を意識した競争により大幅引き上げとなった一方、企業への配慮から適用を遅らせる地域が続出していた。審議会は2026年度の改定議