和歌山県の私立・初芝橋本高等学校が２３日、２０２７年度以降の生徒募集の停止を決定したと発表した。２０２５年度の全国高校選手権に出場するなど、サッカーの強豪校で、７日の県高校総体でも桐蔭高校を３−０で下し全国大会出場を決めたばかりだが、同校はホームページ上で「通学圏である和歌山県や大阪府南部における １４歳人口の急激な減少など、初芝橋本高等学校を取り巻く厳しい状況の中、学校の努力だけでは中長期的