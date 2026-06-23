「旧奈良監獄」を活用したホテル「星のや奈良監獄」の表門＝23日午前、奈良市星野リゾートは23日、国の重要文化財「旧奈良監獄」を活用したホテル「星のや奈良監獄」（奈良市）が25日に開業するのを前に、内覧会を開いた。国から運営を委託され、観光資源として再生した明治時代の建物を収益で維持する。中央看守所から放射状に並ぶ五つの収容棟のうち、四つを宿泊施設として活用。客室は複数の独居房や雑居房をつなげ、全48室