ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が自身のYouTube「こんちゃんBASE」を更新。メジャーリーガーも含めた自身が選ぶ現役ベストナインを発表した。国内外のスラッガーが勢揃いしたラインナップで、捕手に選んだのはかつての同僚で巨人の甲斐拓也捕手（33）だった。近藤は「やっぱり全盛期に相手（チーム）として見てるから」と、日本ハム時代の印象が強烈だったと明かした。捕手としてプロ入りしている近藤が見て、“甲斐