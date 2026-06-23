女子バレーボールＳＶリーグのヴィクトリーナ姫路が２３日、インスタグラムを更新。２０日の日本ハム−ソフトバンク（エスコンフィールド）できつねダンスを披露した女子バレーボール女子の人気選手、野中瑠衣（２４）の舞台裏の様子を投稿した。「トークショーやきつねダンス、バレーボール教室など、さまざまなイベントに野中瑠衣選手が出演しました」と記して当日の写真をアップ。出番前の様子や、野村佑希内野手のサインを