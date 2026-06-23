タレントのベッキーが２３日、都内で行われたポータブル電源ブランドＢＬＵＥＴＴＩの「ＡＯＲＡ１００ｍｉｎｉ」新製品発表会に登場した。ポータブル電源は、持ち運び可能な大容量バッテリー。ポータブル電源といえば、アウトドアや防災時に活用するイメージがあるが、ブランドパートナーのベッキーは「お部屋になじむ。日常使いできるのが最高だな」と見た目の良さを強調。「日常で使っていると、防災時にも、困らないの