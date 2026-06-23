セルビア人解説者が人種差別発言で世界的な批判を浴びている。かつて日韓でプレーした経験を持つラデ・ボグダノビッチ氏だ。【画像】メキシコ人が韓国女性に差別ジェスチャー英メディア『BBC』は6月23日、かつてアトレティコ・マドリードやブレーメン、ジェフユナイテッド市原でもプレーしたラデ・ボグダノビッチ氏（56）が、人種差別発言で物議を醸していると報じた。ボグダノビッチ氏は韓国では「ラデ」の登録名で知られる。1992