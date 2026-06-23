恋愛リアリティ番組『HEART SIGNAL 3』への出演で知られるソ・ミンジェ（改名後：ソ・ウヌ）が、成長した息子の近況を公開した。ソ・ミンジェは最近、自身のSNSに「大好きなお兄ちゃんのおうちに遊びに来たよ。ママと一緒に♡」というコメントとともに、写真を投稿した。【画像】ソ・ミンジェ、一人で産んだ赤ちゃんを公開公開された写真には、ソ・ミンジェが幼い息子を連れて知人宅を訪れた様子が収められている。ソ・ミンジ