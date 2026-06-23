メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜選挙区選出の元参議院議員・大野泰正被告(67)。自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる“裏金事件”の裁判で23日、判決が言い渡されました。 起訴状によると、大野被告と当時の秘書(62)は、2018年からの5年間、旧安倍派から約5100万円のキックバックを受け取っていながら、収支報告書に記載しなかった罪に問われていました。 これまでの裁判で、大野被告らは無罪を