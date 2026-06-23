コメダ珈琲店は、ベル ジャポンが販売するロングセラー商品「キリ」とのコラボレーション商品「コメダのフラッペ〜Kiri〜」を、2026年7月1日から一部店舗で販売する。8月下旬までの販売を予定しているが、季節限定につき、各店なくなり次第終了となる。【コメダのフラッペ〜Kiri〜の画像はこちら】◆コメダのフラッペ〜Kiri〜【税込価格】790円〜1,030円※価格は店舗により異なる。爽やかな「キリ」の味わいと、アプリコットソース