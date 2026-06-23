【女子旅プレス＝2026/06/23】大分県日出町のテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、新施設「NAKAYOKU LAB」のオープンおよび夏イベント「はちゃめちゃサマーパーリー！」を、7月3日（金）より実施。同施設は、AR技術とモビリティを融合した新感覚アトラクションや、カームダウンスペースを備えるインクルーシブな空間となる。同時開催の夏イベントでは、限定フードや日焼けキャラも登場し、特別な夏