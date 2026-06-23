岡山市役所 岡山市は、企業向けのカスハラ対策を学べるセミナーを7月22日に開き、現在、その参加者を募集しています。 国は10月1日、改正労働施策総合推進法を施行し、カスハラ対策が事業者の義務となります。セミナーではそれを前に、カスハラへの対応について、法的視点と現場での実践的な視点から学ぶことができるということです。 参加対象者は企業の経営者や労務担当者で、定員は50人程度です（参加費