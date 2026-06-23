漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、フィギュアスケート姿のフリーレンとヒンメルのイラストが公開されると、ネット上で「ホント何着ても様になるなこの男は」「尊い。ヒンメルかっこいいしポニテのフリーレン可愛すぎか」などと話題になっている。【画像】超ミニスカ！フィギュアスケート姿のフリーレン公開されたイラストイラストでは長い脚のヒンメル、細い脚が丸見えのフリーレンを見ることができ、これにファ