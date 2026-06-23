お笑いトリオの森三中・大島美幸（46）の夫で元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が23日、自身のインスタグラムを更新。前日に11歳の誕生日を迎えた長男・笑福さん（えふ）との親子2ショットを披露した。【写真】「奥様にそっくり！」11歳迎えた長男＆鈴木おさむ氏の“おそろコーデ”2ショット前日の投稿で「本当にあっという間の11年でした。笑福も、そして僕たち夫婦も、この11年、本当にたくさんの方に支えられ、助けられてここ