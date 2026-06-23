「グローバル・スムード船団」に参加した経験を語る武本匡弘さん＝5月、神奈川県藤沢市パレスチナ自治区ガザにヨットでの支援物資搬入を目指し、4月にイスラエル軍に拿捕された「グローバル・スムード船団」（GSF）に参加した日本人男性がいる。船団の1隻の船長として操船技術を伝えた。参加者400人超が拘束されガザにたどり着けなかったが「民間人の殺りくがはびこる世界にしたくないという純粋な思いを持っていた」と仲間たち