旭川地裁旭川地裁で22日に開かれた裁判員裁判の公判中の法廷に男1人が乱入し、一時休廷となったことを受け、地裁は23日、「裁判員や事件関係者、傍聴人に多大な不安を与える事態を生じさせ誠に遺憾」とのコメントを発表した。乱入した原因や経緯は確認中としている。北海道旭川市の女子高生殺害事件の判決公判。地裁は傍聴券交付で傍聴人数を制限し、法廷の出入り口付近で金属探知機による荷物検査を実施していた。地裁は「事