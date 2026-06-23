乃木坂46の4代目キャプテン菅原咲月（20）が23日までに自身のインスタグラムを更新。芸能界を引退した乃木坂OGと東京ディズニーシーに行った様子を投稿した。自身のインスタグラムで「載せたい写真まだまだいっぱいあるのです」とつづり始めた。「この日の気温ちょうど良かったな〜」と東京ディズニーシーショットを投稿した。その中には、元乃木坂46の大園桃子さんとの2ショットも公開した。ファンからは「さっちゃんと