非常に強い台風7号が北上中で木曜日には沖縄、さらに最新の台風予想で週末は九州から関東に接近するおそれが高まってきた。台風接近前から梅雨前線が活発化する見込みで、24時間で300ミリが予想され、災害発生クラスの大雨に警戒が必要だ。非常に強い台風7号は23日現在、フィリピンの東海上を北上しており、25日（木）から26日（金）にかけて沖縄や奄美に接近する見込みで、高波、暴風、大雨、高潮に警戒が必要。台風7号はまだ離れ