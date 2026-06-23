柏崎市に住む70代の女性が、現金1070万円をだましとられる特殊詐欺被害がありました。警察は被害届を受理し捜査を進めています。警察によりますと6月3日ころ、女性の自宅に郵便局員を名乗る人物から「詐欺の被害にあっている」という電話がありました。その後、警視庁捜査第一課の警察官を名乗る人物からメッセージアプリで女性に対し、「あなたのお札を調べる必要があります」「口座に入っている現金を引き出して準備してく