物価高が続く中、周りはどんなふうに家計を管理しているのか気になる人は少なくないでしょう。All About編集部は全国10〜60代の250人を対象に「物価高で削った支出・譲れない支出」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、長野県に住む28歳女性のエピソードを紹介します。回答者のプロフィール【長野県在住28歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】・家族構成：既婚（子なし）・職業：専業主婦・世帯年収：150