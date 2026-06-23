米メディアの6月22日付報道によると、米経済学者で米連邦準備制度理事会（FRB）の議長を務めたグリーンスパン氏が死去しました。100歳でした。 米メディアが妻の話として伝えたところによると、死因はパーキンソン病に伴う合併症で、22日午前に自宅で死去したとのことです。 グリーンスパン氏は1926年生まれ。ニューヨーク大学で経済学の学士、修士、博士の学位を取得。1970年代にフォード大統領（当時）の経済顧問を務めた後、198