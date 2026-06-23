愛知県弥富市で酒を飲んで車を運転し、玉突き事故を起こして男性2人にケガをさせた疑いで、25歳の男が逮捕・送検されました。名古屋市北区の自称会社員・野口昂成容疑者(25)は21日、弥富市三好5丁目で飲酒運転をして赤信号で停まっていた車列に追突、3台が絡む玉突き事故を起こし2人にケガをさせた危険運転致傷の疑いが持たれています。追突された乗用車の男性2人はケガをしましたが、命に別条はないということです。調べ