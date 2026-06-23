元Sexy Zoneの中島健人さんは6月22日、自身のInstagramを更新。“自宅公開してみた”動画を公開し、反響を呼んでいます。【動画】中島健人が“自宅公開してみた”「本当の自宅？？？」中島さんは「自宅公開したすぎる、説」とつづり、1本の動画を投稿。人気アイドルの中島さんが自宅を紹介するVlogに見えますが……いつもの中島さんより言動がコミカルです。これは中島さんが主演する映画『ラブ≠コメディ』のプロモーション動画。