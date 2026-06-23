DeNAは23日、7月9日の中日戦で開催する『野球未来創造SERIES 〜横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜』のスペシャルゲストにお笑いコンビ・オズワルド 伊藤俊介さん、令和ロマン 郄比良くるまさんの出演決定を発表した。▼ オズワルド 伊藤俊介さん コメント「お世話になってますオズワルド伊藤です。色々とお騒がせして大変申し訳ありません。なぜ僕がまだベイスターズの仕事に呼んで頂けるのかさっぱりわからな