松坂桃李が主演を務める2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』の追加キャストとして、宅麻伸、ふかわりょう、神尾楓珠、岩田剛典、北村一輝、柄本明の出演が発表された。 参考：宮野真守は『逆賊の幕臣』でどのような存在感を示すか『らんまん』の熱演から高まる期待 本作は、忘れられた歴史の“敗者”＝幕臣の知られざる活躍を描くエンターテインメント作。主人公は“勝海舟のライバル”と言われ、日本初の遣米使節