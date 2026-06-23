安藤裕子と清水ミチコが、スペシャルライブ『SHIMIZMYUKOPIA～シミズムユーコピア～ vol.2』を8月14日にビルボードライブ東京にて開催する。 （関連：Official髭男dism、King Gnu、back number、SEKAI NO OWARI……梅雨を彩る“雨”がテーマの楽曲たち） 清水が安藤のものまねを披露したことで交友が始まり、ひっそりと関係を築いてきた2人。本公演では、ユーモアと才能が交差する“音