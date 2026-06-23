６月20日の北中米W杯グループステージ第２節で、チュニジアに４−０で快勝した日本代表は現地22日、25日のスウェーデン戦に向けてベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施した。ウォームアップの際、髪色の変化をいじられていたのが、ボランチで２試合連続フル出場した佐野海舟だ。堂安律が「海舟、色が変わってる。海舟、色を変えました」と報告すると、「色気づくなよ」「色気づくの早いんじゃない？」と声が