カタール・ワールドカップでの堂安律は、日本を救うゴールを決める男だった。ドイツ戦では劣勢の流れを変える同点弾を叩き込み、スペイン戦でも貴重なゴールをマーク。背番号８を背負ったレフティは、グループステージ突破の立役者となった。あれから４年--。北中米ワールドカップで背番号10を託された堂安は、違う形で日本代表を支えている。右ウイングバックを担う彼は、自らの数字よりもチームの勝利を優先し、攻守両面