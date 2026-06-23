広島市内の放送局の女性社員２人に「面会に応じなければ危害を加える」という手紙を送ったとして、住居不定の男（７５）が逮捕されました。 男は６月上旬、広島市内の放送局に勤務する３０代と４０代の女性社員２人に、面会に応じなければ危害を加えると脅迫する内容の手紙を郵送した疑いが持たれています。 男は調べに対し「手紙を送りつけたことに間違いありません」と容疑を認めています。 男と被害者２人の間に面識はな