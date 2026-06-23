愛知県弥富市の公共事業をめぐる談合事件で、建設部長だった男に有罪判決が言い渡されました。弥富市役所の建設部長だった立石隆信被告(55)は、去年5月から6月にかけて、市が発注する「弥富まちなか交流館」のリニューアル工事など3件の入札で、業者に落札予定価格を漏らした罪に問われ、起訴内容を認めていました。これまでの裁判で、検察側は「長年続く談合の構図で悪質性が高い」などとして懲役2年を求刑していまし